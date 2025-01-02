В перші дні січня у Саудівській Аравії пройде Суперкубок Італії-2024. Це буде вже другий розіграш цього турніру, який пройде у форматі "фіналу чотирьох", повідомляє 24 Канал.
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Битва чотирьох
До 2023 року Суперкоппу розігрували в одному матчі між переможцями чемпіонату та Кубку Італії. Втім за оновленим форматом перепустки на турнір також отримують фіналіст Кубка та віцечемпіон Серії А. Таким чином, цього року за трофей боротимуться:
- Інтер (чемпіон Італії)
- Ювентус (переможець Кубка Італії)
- Мілан (віцечемпіон Італії)
- Аталанта (фіналіст Кубка Італії)
Команди зіграють два півфінали, після чого переможці зійдуться у фіналі в битві за трофей. Всі матчі прийме "Стадіон Університету Короля Сауда" в Ер-Ріяді. 2 січня Інтер битиметься з Аталантою, тоді як 3-го – Ювентус із Міланом. Фінал призначений на 6-те число.
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Головним фаворитом поточного розіграшу турніру вважається Інтер. Коефіцієнт на перемогу підопічних Індзагі у Суперкубку становить 2,50. Головним конкурентом вважається Ювентус (3,50).
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У свою чергу на успіх Мілана виставлений коефіцієнт 4,50, а Аталанти – 5,00. Що стосується котирувань на півфінальні матчі, то вони виглядають наступним чином:
|МАТЧ
|1
|Х
|2
|ТБ2,5
|ТМ2,5
|Інтер – Аталанта
|2,07
|3,45
|3,70
|1,85
|2,02
|Ювентус – МІлан
|2,43
|3,20
|3,20
|2,18
|1,73
Відзначимо, що в разі нічиї в основний час команди перейдуть одразу до серії пенальті, без екстратаймів. Цікаво, що для Аталанти цей розіграш Суперкубка стане дебютним.
У той же час інші три учасники є найтитулованішими клубами в цьому турнірі. Ювентус брав трофей рекордні 9 разів, у Інтера 8 титулів, а у МІлана – сім. Цікаво, що три останні Суперкубки Італії підкорювались "неррадзурі".