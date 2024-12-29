Мілан – Рома 1:1

Голи: Рейндерс, 16 – Дібала, 23.

В чемпіонаті Італії 2024-2025 проходять матчі 18 туру Серії А. Одна із найбільш цікавих ігор вікенду пройшла на "Сан-Сіро", де місцевий Мілан приймав Рому, повідомляє 24 Канал.

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Довбик тягнув Рому до перемоги

Обидва клуби не особливо вражають у цьому сезоні. Команди відстали від топ-четвірки, а Рома взагалі вже встигла змінити двох тренерів та зазнати вісьмох поразок в чемпіонаті.

Цього разу команда Довбика знову була андердогом у бою. Українець вийшов зі старту та був одним з найкращих гравців гостей у першому таймі.

На 11 хвилині Артем мав супершанс, але із вбивчої позиції влучив у стійку. За кілька хвилин Мілану вдалось відкрити рахунок зусиллями Рейндерса, проте "россонері" лідирували недовго.

На 23 хвилині Довбик записав на свій рахунок ефектний асист. Нападник віддав п'ятою пас на Дібалу, який вразив ближній кут Меньяна. В подальшому м'ячем володів більше Мілан, а у українця був хіба що непоганий момент після перерви.

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Його удар під стійку відбив Меньян. До речі, перед перервою Мілан залишився без тренера. Екснаставник Шахтаря через зайві емоції заробив дві жовті картки та пішов додивлятися матч у підтрибунне приміщення.

Таким чином, обидві команди продовжують переживати "американські гірки", чередуючи вдалі матчі з провалами. Мілан йде на восьмій сходинці, тоді як Рома десята. Різниця між клубами у сім балів збереглась.