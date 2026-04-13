Головна суперниця Магучіх виграла домашній чемпіонат з рекордом сезону

На чемпіонаті Австралії з легкої атлетики у секторі стрибків у висоту тріумфувала Нікола Оліслагерс, яка відома принциповістю протистояння з українкою Ярославою Магучіх на міжнародних стартах.

Оліслагерс узяла сьоме поспіль золото на своїй домашній першості. Для цього їй довелося повторити особистий рекорд сезону, пише Суспільне Спорт.

Як виступила Оліслагерс на чемпіонаті Австралії?

Чемпіонат Австралії став четвертим стартом у сезоні, на якому виступила Оліслагерс. Найкращий її результат був на світовій першості у приміщенні, де представниця країни-континенту розділила срібну медаль з українкою Юлією Левченко та сербкою Ангеліною Топич.

Планку на висоті 1,89 Оліслагерс підкорила легко з першої спроби. 1,93 також вдалося взяти без помилок, в той час як інша призерка Олімпіади-2024 у Парижі Елеанор Паттерсон підкорила цю позначку лише з другої спроби. На висоті 1,96 змагання фактично закінчилися: Паттерсон з нею не впоралася, а Оліслагерс знову була безпомилковою.

Залишившись однією у секторі, Нікола замовила 1,99 і взяла її з третьої спроби – це повторення того результату, який був на чемпіонаті світу у Торуні.

Як відбувалася конкуренція між Оліслагерс і Магучіх?