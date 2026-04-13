Головна суперниця Магучіх виграла домашній чемпіонат з рекордом сезону
- Нікола Оліслагерс виграла чемпіонат Австралії з рекордом сезону, підкоривши висоту 1,99 метра з третьої спроби.
- Оліслагерс і Магучіх мають історію суперництва, обмінюючись перемогами на різних міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу.
На чемпіонаті Австралії з легкої атлетики у секторі стрибків у висоту тріумфувала Нікола Оліслагерс, яка відома принциповістю протистояння з українкою Ярославою Магучіх на міжнародних стартах.
Оліслагерс узяла сьоме поспіль золото на своїй домашній першості. Для цього їй довелося повторити особистий рекорд сезону, пише Суспільне Спорт.
Як виступила Оліслагерс на чемпіонаті Австралії?
Чемпіонат Австралії став четвертим стартом у сезоні, на якому виступила Оліслагерс. Найкращий її результат був на світовій першості у приміщенні, де представниця країни-континенту розділила срібну медаль з українкою Юлією Левченко та сербкою Ангеліною Топич.
Планку на висоті 1,89 Оліслагерс підкорила легко з першої спроби. 1,93 також вдалося взяти без помилок, в той час як інша призерка Олімпіади-2024 у Парижі Елеанор Паттерсон підкорила цю позначку лише з другої спроби. На висоті 1,96 змагання фактично закінчилися: Паттерсон з нею не впоралася, а Оліслагерс знову була безпомилковою.
Залишившись однією у секторі, Нікола замовила 1,99 і взяла її з третьої спроби – це повторення того результату, який був на чемпіонаті світу у Торуні.
Як відбувалася конкуренція між Оліслагерс і Магучіх?
За даними з Вікіпедії, на Олімпійських іграх Нікола двічі була срібною медалісткою. У Токіо вона випередила Ярославу Магучіх, яка тоді задовольнилася бронзою. А у Парижі вже поступилася українці, що стала тоді олімпійською чемпіонкою.
За останній рік спортсменки обмінялися перемогами на чемпіонатах світу: Оліслагерс була найкращою на стадіоні у Токіо у 2025 році, а Магучіх – у приміщенні в Торуні в 2026-ому.
Натомість у Будапешті в 2023 році на стадіоні золото здобула саме Магучіх, в той час як автралійка була бронзовою. Зате два попередніх чемпіонати світу у приміщенні, в Нанкіні і Глазго, Оліслагерс виграла.