У Росії звинуватили Україну в скандалі з Пірло

Олімпійська чемпіонка та депутатка Держдуми Росії Світлана Журова заявила, що Україна нібито вплинула на рішення не призначати Андреа Пірло головним тренером збірної Італії. Вона зробила це без жодних доказів.

Після призначення Роберто Манчіні наставником збірної Італії російські пропагандисти почали шукати політичні причини відмови від кандидатури Андреа Пірло. Однією з найгучніших стала заява Світлани Журової, яка переклала відповідальність за ситуацію на Україну, пише Sovsport.

Журова побачила "український слід"

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та депутатка Державної думи Росії Світлана Журова прокоментувала ситуацію навколо Андреа Пірло, якого раніше називали одним із претендентів на посаду головного тренера збірної Італії.

Вона заявила, що президент Італійської федерації футболу нібито відмовився від кандидатури легендарного футболіста через побоювання реакції України та європейських партнерів.

За словами Журової, керівництву італійського футболу "підказали" не призначати Пірло, щоб уникнути можливого скандалу. При цьому жодних доказів своїм твердженням депутатка не навела.

Гадаю, президенту Федерації футболу Італії просто підказали відхилити цю кандидатуру, бо він не хоче сваритися з Євросоюзом та іншими противниками Росії. Інакше з цього скандал роздула б Україна,

– заявила Журова.

Чому навколо Пірло виник скандал

Нагадаємо, кандидатура Андреа Пірло викликала дискусії через його співпрацю з російськими букмекерськими компаніями та поїздки до Москви після початку повномасштабної війни Росії проти України.

На тлі суспільного резонансу Італійська федерація футболу зрештою зробила вибір на користь Роберто Манчіні, який уже очолював національну команду з 2018 по 2023 рік і повернувся до збірної після роботи в Саудівській Аравії.