У ніч з 3 на 4 серпня відбулися матчі 1/8 фіналу на турнірі серії WTA 1000 в Монреалі. В одному з них Еліна Світоліна зустрічалася з Амандою Анісімовою.

Це було п'яте очне протистояння між суперницями. Українка вчетверте тріумфувала, здобувши перемогу трішки менше, ніж за півтори години, повідомляє 24 Канал.

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Як минув матч?

Уродженка Одеси у третьому геймі не змогла захистити свою подачу, але одразу відповіла зворотним брейком. Важливим також став сьомий гейм, в якому Еліна відігралася з 0:40.

А вирішальним виявився десятий гейм. У ньому Світоліна зробила другий брейк і закрила сет з рахунком 6:4.

Другу партію Анісімова розпочала перспективно для себе. Вона мала три брейк-пойнти за рахунку 1:1 на подачі українки, але все ж таки не змогла реалізувати жоден з них.

Після цього Еліна Світоліна повністю захопила ініціативу. Перша ракетка України видала чудову серію та розгромила врешті-решт свою імениту суперницю з рахунком 6:1.

Аманда Анісімова – Еліна Світоліна 0:2 (4:6, 1:6)

Дивіться відеоогляд перемоги Світоліної над Анісімовою

Статистика. Протягом поєдинку Еліна Світоліна зробила чотири ейси при трьох подвійних помилках, реалізувала 4 з 7 брейк-пойнтів і виграла 8 з 9 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 70:56.

Зазначимо, що у чвертьфіналі перша ракетка України зіграє проти Наомі Осаки. Раніше вони сім разів зустрічалися й тричі перемогу святкувала одеситка.

Нагадаємо, що до цієї стадії турніру також з Еліною Світоліною дійшла Марта Костюк, яка напередодні переграла Маккартні Кесслер. В 1/4 фіналу вона протистоятиме Олені Рибакіній, яка вибила з турніру Даяну Ястремську.