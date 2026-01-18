Світоліна розгромила суперницю на старті Australian Open-2026: як зіграла українка

У неділю, 18 січня, стартував Відкритий чемпіонат Австралії 2026 року. Перша ракетка України Еліна Світоліна розпочала свій шлях на одному із найпрестижніших турнірів.

Українська спортсменка зіграла проти іспанської тенісистки Крістіни Букши. Це була перша зустріч суперниць у професійній кар'єрі, повідомляє 24 канал.

Читайте також Гратиме в теніс, поки я займатимуся фінансами, – Монфіс про Світоліну та свої майбутні плани

Як минув матч Світоліна – Букша?

Стартовий матч турніру серії Grand Slam між Світоліною та Букши тривав 1 годину 10 хвилин. Перша ракетка України невдало розпочала гру, програвши свою подачу, але змогла зробити зворотній брейк та зрівнятися на 3:3.

Зрештою Еліна знайшла свій темп та повністю контролювала гру, довівши справу до логічного завершення. Іспанська тенісистка ж з 11 геймів змогла взяти всього лише 2 – матч завершився впевненою перемогою українки – 6:4, 6:1.

Еліна Світоліна – Крістіна Букша 2:0 (6:4, 6:1)

Статистичні дані. Світоліна за матч виконала 1 подачу на виліт, а також припустилася 3 подвійних помилок. Тоді як Букши також зробила 1 ейс, але здійснила 6 подвійних помилок.

У другому колі Australian Open Світоліна зустрінеться з переможницею пари між Ліндою Клімовічовою та Франческою Джонс. Наступна гра української тенісистки запланована на 21 січня.

Еліна Світоліна – Крістіна Букша: дивіться відео

Як Світоліна раніше виступала на Australian Open?