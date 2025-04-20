Світоліна тріумфально завершила турнір у Франції, вигравши 18-й трофей

У французькому Руані відбувся фінал турніру WTA 250. За головний трофей боролися українка Еліна Світоліна та сербська тенісистка Ольга Данилович.

Еліна Світоліна – Ольга Данилович 2:0 (6:4, 7:6)

Перша ракетка України Еліна Світоліна дуже впевнено пробилася до фіналу турніру WTA 250 у Франції. У вирішальному матчі їй протистояла представниця Сербії Ольга Данилович, пише 24 Канал.

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Перший трофей за останні два сезони

Українська тенісистка розпочала сет з програної подачі. За підсумком чотирьох геймів Данилович повела в рахунку – 3:1. Такий перебіг подій не знітив Світоліну. Еліна зуміла зрівняти рахунок та виграти першу партію – 6:4.

Другий сет розпочався за схожим сценарієм. Українка знову програла свою подачу, надавши фору суперниці. Рівна боротьба точилася до кінця партії. Все вирішилося на тайбрейку. Світоліна відіграла два сетболи за рахунку 4:6 та з четвертого матчболу вирвала перемогу.

Нервовий поєдинок завершився на користь української тенісистки – 6:4, 7:6 (10:8).

Світоліна виграла свій 18-й трофей у кар'єрі. Востаннє Еліна тріумфувала у травні 2023 року, коли стала переможницею турніру у Страсбурзі.

Завдяки перемозі в Руані Світоліна заробила 31 тисячу 565 євро призових та 250 рейтингових очок. В оновленому рейтингу WTA Еліна підніметься на 17-ту позицію.