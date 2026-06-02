"Це була б красива історія": легенда тенісу розповів, чому вболіває за Світоліну на Ролан Гаррос

На Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу у чвертьфіналі вперше в історії відбудеться українська дуель. Семиразовий переможець турнірів Великого Шолому Джон Макілрой дав свій прогноз на матч Еліна Світоліна – Марта Костюк.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу легендарний американець, який зараз працює експертом на Eurosport, пояснив, чому для нього перемога Світоліної була б особливою. А також відзначив прогрес українського тенісу.

Хто стане переможницею чвертьфіналу Ролан Гаррос Світоліна – Костюк на думку Макілроя?

Американець зізнався, що у матчі двої українок вболіватиме саме за Еліну Світоліну.

Це була б така красива історія, враховуючи жахливу ситуацію в її країні. Впевнений, вона б не хотіла зараз грати проти Марти Костюк. Але хороша новина в тому, що хтось з України точно буде у півфіналі,

– сказав Макілрой.

За словами семиразового тріумфатора "мейджорів", Світоліна наразі грає у свій найкращий теніс за всю кар'єру. Макілрой відзначив, що раніше Еліна була, як і її чоловік Гаель Монфіс, скоріше реактивною, ніж проактивною спортсменкою на корті. Проте зараз вона стала кращою версією самої себе.

Макілрой віддав належне і Марті Костюк: на його думку, обидві українки демонструють чудовий рівень.

Коли зіграють Світоліна і Костюк на Ролан Гаррос?

Український чвертьфінал заплановано другим запуском у вівторок, 2 червня, на центральному корті. Очікується, що Еліна та Марта з'являться на ґрунтовому майданчику близько 13:30-14:00 за київським часом.

Нагадаємо, що матчі Ролан Гаррос-2026 можна переглянути на Eurosport та HBO Max.