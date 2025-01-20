Світоліна вийшла у чвертьфінал AO-2025, з яскравим камбеком розбивши росіянку: відеоогляд гри

У понеділок, 20 січня, відбулися матчі 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. В одному з них Еліна Світоліна зустрічалася з "нейтральною" Вєронікою Кудєрмєтовою.

Еліна Світоліна – Вєроніка Кудєрмєтова 2:0 (6:4, 6:1)

Це було третє очне протистояння між спортсменками. У ньому українка здійснила стильний камбек, здобувши свою першу перемогу, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Покарала росіянку: Костюк пробилася до чвертьфіналу Australian Open-2025 у парному розряді

Початок матчу видався дуже непростим для уродженки Одеси. Вона поступалася з рахунком 1:4 в першому сеті, але потім увімкнулася на максимум.

Світоліна на характері вигризала гейм за геймом, які здебільшого доходили до рахунку 40:40. Еліна не віддала жодного більше в партії, яку закрила з рахунком 6:4.

Після цього суперниці обмінялися геймами на своїй подачі, а далі глядачі спостерігали за повною домінацією українки. Світоліна видала чергову серію з п'яти поспіль виграних геймів та ефектно здобула підсумкову перемогу – 6:1.

Зазначимо, що протягом поєдинку, який тривав одну годину 20 хвилин, Еліна зробила п'ять ейсів при трьох подвійних помилках, реалізувала 5 із 9 брейк-поінтів і виграла 7 із 9 геймів на своїй подачі. Баланс віннерсів і невимушених помилок – 15:14.

Дивіться відеоогляд матчу Світоліна – Кудєрмєтова

Довідка. Світоліна втретє пробилася у чвертьфінал австралійського "мейджора". Попередні два були у 2018 та 2019 роках, у яких вона, на жаль, зазнавала поразок.

Наступною суперницею Еліни Світоліної стане Медісон Кіз. Вони п'ять разів зустрічалися до цього й мінімальну перевагу наразі має американка в очних протистояннях.