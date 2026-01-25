Світоліна залишила меседж українцям після перемоги над першою ракеткою Росії на Australian Open
- Еліна Світоліна перемогла Мірру Андрєєву в 1/8 фіналу Australian Open з рахунком 6:2, 6:4 і вийшла до чвертьфіналу.
- Після перемоги Світоліна подякувала українським шанувальникам за підтримку, підкресливши їхню незламність у складні часи.
У неділю, 25 січня, відбулися поєдинки 1/8 фіналу на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. В одному з них Еліна Світоліна зустрічалася з "нейтральною" Міррою Андрєєвою.
Українка здобула впевнену перемогу у двох сетах (6:2, 6:4) і пробилася до чвертьфіналу. Після гри у своєму інстаграмі Світоліна звернулася до українців.
Що написала Світоліна після перемоги над Андрєєвою?
Еліна подякувала своїм шанувальникам з України. Вона підкреслила, що рада була своєю грою подарувати позитивні емоції землякам, які надихають її своєю незламністю в дуже непрості часи.
Моїм вболівальникам з України. Я знаю, в яких складних умовах ви проживаєте цю зиму. Ви для мене той самий приклад незламності та спротиву. Дякую вам за підтримку. Я щаслива, що можу дарувати вам радість у ці темні та холодні часи,
– написала Світоліна.
Зазначимо, що перша ракетка України вийшла до 14-го чвертьфіналу на рівні турнірів серії Grand Slam. Завдяки перемозі над Андрєєвою вона піднялася на 11 місце в онлайн-рейтингу WTA.
Довідка. У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти американки Коко Гофф. Вони тричі перетиналися на корті й українка поки поступається з рахунком 1:2 в очних протистояннях.
Як виступає Світоліна у 2026 році?
Еліна в нинішньому сезоні провела дев'ять матчів, у яких здобула всі перемоги, віддавши суперницям лише один сет на цьому відрізку.
Вона розпочала змагальний рік на турнірі в Окленді, де стала чемпіонкою, завдяки чому ввійшла у топ-5 найтитулованіших тенісисток сучасності.
Вже на Australian Open українка переграла Крістіну Буксу, Лінду Клімовічову та двох "нейтральних" тенісисток – Діану Шнайдер і Мірру Андрєєву.
Чвертьфінал Світоліна проведе 27 січня. Час початку поєдинку проти третьої ракетки світу буде визначено пізніше.