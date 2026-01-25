Свитолина оставила месседж украинцам после победы над первой ракеткой России на Australian Open
- Элина Свитолина победила Мирру Андрееву в 1/8 финала Australian Open со счетом 6:2, 6:4 и вышла в четвертьфинал.
- После победы Свитолина поблагодарила украинских поклонников за поддержку, подчеркнув их несокрушимость в сложные времена.
В воскресенье, 25 января, состоялись поединки 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В одном из них Элина Свитолина встречалась с "нейтральной" Миррой Андреевой.
Украинка одержала уверенную победу в двух сетах (6:2, 6:4) и пробилась в четвертьфинал. После игры в своем инстаграме Свитолина обратилась к украинцам.
Что написала Свитолина после победы над Андреевой?
Элина поблагодарила своих поклонников из Украины. Она подчеркнула, что рада была своей игрой подарить положительные эмоции землякам, которые вдохновляют ее своей несокрушимостью в очень непростые времена.
Моим болельщикам из Украины. Я знаю, в каких сложных условиях вы проживаете эту зиму. Вы для меня тот самый пример несокрушимости и сопротивления. Спасибо вам за поддержку. Я счастлива, что могу дарить вам радость в эти темные и холодные времена,
– написала Свитолина.
Отметим, что первая ракетка Украины вышла в 14-й четвертьфинал на уровне турниров серии Grand Slam. Благодаря победе над Андреевой она поднялась на 11 место в онлайн-рейтинге WTA.
Справка. В четвертьфинале Свитолина сыграет против американки Коко Гофф. Они трижды пересекались на корте и украинка пока уступает со счетом 1:2 в очных противостояниях.
Как выступает Свитолина в 2026 году?
Элина в нынешнем сезоне провела девять матчей, в которых одержала все победы, отдав соперницам лишь один сет на этом отрезке.
Она начала соревновательный год на турнире в Окленде, где стала чемпионкой, благодаря чему вошла в топ-5 самых титулованных теннисисток современности.
Уже на Australian Open украинка переиграла Кристину Буксу, Линду Климовичеву и двух "нейтральных" теннисисток – Диану Шнайдер и Мирру Андрееву.
Четвертьфинал Свитолина проведет 27 января. Время начала поединка против третьей ракетки мира будет определено позже.