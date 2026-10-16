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Sport News 24 Теніс Світоліна програла 170-й ракетці світу та вилетіла з турніру в Ухані
16 жовтня, 10:18
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Оновлено - 10:25, 16 жовтня

Світоліна програла 170-й ракетці світу та вилетіла з турніру в Ухані

Михайло Гема

Еліна Світоліна 16 жовтня завершила виступи на турнірі WTA 1000 в Ухані. Представниця України зупинилася на стадії 1/4 фіналу.

У боротьбі за півфінал Світоліна програла 170-й ракетці світу Сонай Картал з Великої Британії, повідомляє 24 Канал.

Еліна Світоліна – Сонай Картал 1:2 (2:6, 6:2, 4:6)

Після стартового сету, який Еліна програла з розгромним рахунком 6:2, вона викликала на корт фізіо через проблеми з правою рукою.

Попри проблеми українська спортсменка впевнено виграла другу партію. Однак у заключному сеті Світоліній не вдалося дотиснути менш статусну суперницю.

Зазначимо, що українська тенісистка зазнала першої поразки за три зустрічі з британкою, яку обігравала минулого року в Мадриді та цього сезону в Окленді.

Також це був 13-й чвертьфінал для Світоліної у 2026 році, що є рекордом сезону, і з них шостий на турнірах WTA 1000. Еліна боролася за свій 51-й півфінал у Турі та восьмий цього року.

Наступного тижня українка заявлена на турнірі WTA 500 у Нінбо.

Нагадаємо, ну турнірі в Ухані також зазнала невдачі українська тенісистка Марта Костюк. Відновившись після травми, вона поступилася Марії Саккарі в 1/16 фіналу.

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24 Канал
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