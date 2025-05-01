Помста за Костюк: які шанси Світоліної перемогти фанатку Лукашенка на шляху до фіналу у Мадриді

У перший день травня Еліна Світоліна проведе свій півфінальний матч WTA 1000 в іспанському Мадриді. Суперницею першої ракетки України буде "нейтральна" білоруска Аріна Сабалєнко.

На шляху до півфіналу Еліна Світоліна вибила із "тисячника" у Мадриді вже чотирьох суперниць – британку Сонай Картал, Єлєну Рибакіну із Казахстану, грецьку тенісистку Марія Саккарі та японку Моюку Учідзіму, повідомляє 24 Канал.

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Перша ракетка України проти першої у світі

Якраз проти останньої українська тенісистка змагалась за путівку в 1/2 фіналу WTA 1000. У чвертьфіналі Світоліна віддала представниці Японії лише три гейми та впевнено за 54 хвилин у двох сетах закрила Учідзіму – 6:2, 6:1.

Суперниця Еліни визначались у протистоянні Аріни Сабалєнко проти іншої українки Марти Костюк. 22-річна тенісистка із Києва дала гідний бій першій ракетці світу. Щоправда, "нейтральна" забрала обидві партії на тай-брейку – 7:6 двічі. Поєдинок тривав 2 години та 33 хвилини.

Окрім Костюк Сабалєнко пройшла на іспанському престижному турнірі "нейтральну" Анну Блінкову, бельгійку Елізу Мертенс та американку Пейтон Стернс.

Важливо! Вже ввечері 1 травня Світоліна спробує помститись Сабалєнко за перемогу над Костюк. Орієнтовний початок зустрічі о 22:30 за Києвом.

Минулого року Світоліна та Сабалєнко двічі перетинались на одному корті. В обидвох випадках, на жаль, перемогу здобувала фанатка Алєександра Лукашенка. Спершу їх зустріч сталась у рамках 1/8 фіналу WTA на грунті у Римі – 6:4, 1:6, 6:7. А вдруге у 2024-му році тенісистки зіграли 1/8 фіналу хардового турніру WTA в американському Цинциннаті. Тут Аріна забрала путівку у чвертьфінал у двох сетах – 7:5, 6:2.

Востаннє Еліна перемагала цю "нейтральну" ще у 2020-му, коли у трьох сетах вибила її із півфіналу у французькому Страсбурзі – 2:6, 6:4, 4:6.

Прогноз Favbet

На лінії Favbet більші шанси на перемогу віддають Сабалєнко – 1,55. Натомість звитяга Світоліної оцінена у 2,59.

Усі можливі рахунки півфіналу Сабалєнко – Світоліна у Мадриді:

2:0 – 2,37 ;

; 0:2 – 4,50 ;

; 2:1 – 3,55 ;

; 1:2 – 4,90.

Які шанси на те, що прихильники тенісу побачать у цьому ключовому матчі тай-брейк: так – 3,10, ні – 1,28. У Favbet тотал геймів української тенісистки у зустрічі стартує від восьми – 1,34.

Якщо перша партія буде за "нейтральною", тоді із великою ймовірністю, що Сабалєнко вже не відпустить переможного результату (П1П1) – 1,91. А от на те, що Світоліна візьме перший сет та загалом у підсумку й матч стоїть коефіцієнт (П2П2) 3,45.