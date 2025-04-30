Світоліна вийшла у півфінал "тисячника" в Мадриді, розгромивши другу ракетку Японії: відеоогляд
- Еліна Світоліна перемогла Моюку Учідзіму з рахунком 2:0 (6:2, 6:1) та вийшла в півфінал турніру серії WTA 1000 у Мадриді.
- Світоліна продовжила переможну серію до 11 матчів, оновивши особистий рекорд за кількістю виграних партій поспіль – 22.
- У півфіналі українка зіграє проти переможниці поєдинку Марта Костюк – Арина Сабалєнка.
У середу, 30 квітня, відбулися поєдинки 1/4 фіналу турніру серії WTA 1000 у столиці Іспанії. В одному з них Еліна Світоліна зустрічалася з японською тенісисткою Моюкою Учідзімою.
Моюка Учідзіма – Еліна Світоліна 0:2 (2:6, 1:6)
Це було друге очне протистояння між спортсменками. Воно тривало лише 54 хвилини та знову завершилося перемогою першої ракетки України, повідомляє 24 Канал.
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Уродженка Одеси розпочала гру з брейку в пасиві, але після цього швидко зібралася та підтвердила статус фаворитки. Вона забрала чотири наступні гейми та спокійно закрила партію з рахунком 6:2.
Другий сет також стартував перспективно для японки, але це був день Еліни. Українка за рахунку 1:1 та 0:30 на своїй подачі ввімкнулася на повну й оформила розгромну перемогу – 6:1.
Таким чином, Світоліна виграла 11-й матч поспіль, не програвши при цьому жодного сету. Це дозволило нашій тенісистці оновити особистий рекорд за кількістю виграних партій поспіль – 22. Попереднім найкращим результатом було 16 сетів у період з липня по серпень 2013 року.
Статистика. Протягом поєдинку Еліна Світоліна зробила п'ять ейсів та не мала в пасиві жодної подвійної помилки, реалізувала 5 із 6 брейк-пойнтів і виграла 7 із 8 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 55:30.
Зазначимо, що у півфіналі може відбутися українське дербі. Суперницею Еліни стане переможниця матчу Марта Костюк – Арина Сабалєнка.
Відеоогляд матчу Учідзіма – Світоліна
Нагадаємо, що у чвертьфінал киянка пробилася, здолавши "нейтральну" фанатку Спартака Анастасію Потапову.