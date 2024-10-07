З початком повномасштабного вторгнення збірна Росії з футболу перебуває під санкціями. Через це команда не може брати участь у будь-яких закордонних турнірах, повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Дві збірні відмовилися їхати до Росії на гру

Матч з Таджикистаном мав відбутися у листопаді. Представники команди отримали запрошення росіян, однак повідомили, що на бажані дати у них вже є домовленості з іншими командами.

Раніше від поєдинку з Росією відмовився і Пакистан, який пояснив свою відмову тим, що гравці не встигнуть підготовитися до матчу, однак керівництво країни не виключило зустріч найближчим часом.

Відзначимо, що у 2024 році Росія зіграла товариські матчі з Білоруссю, Сербією та В'єтнамом.