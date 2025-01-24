Такі гроші в житті не тримав, – Богачук пригадав початок своєї кар'єри

Український боксер Сергій Богачук пригадав, як розпочав професійну кар'єру на рингу. Зокрема розповів про бій з олімпійським чемпіоном Роніелем Іглесіасом.

Ще у 2016 році Сергій Богачук провів бій проти чемпіона Олімпійських ігор Роніеля Іглесіаса. Тоді український боксер здобув перемогу над суперником.

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Богачук про початок кар'єри

Українець зізнався, що тоді його цікавили хороші бої. Тоді за перемогу давали 2 тисячі, за програш – 500, пише 24 канал з посиланням на Inside Athlete Stories.

Я такі гроші у руках не тримав, звісно, погодився. Я тоді зміг перемогти олімпійського чемпіона Роніеля Іглесіаса. Після цього і почалася моя боксерська кар'єра. Мене тоді побачили,

– розповів Сергій Богачук.

Відзначимо, що український боксер є обов'язковим претендентом на титул WBC. Його майбутнім суперником стане переможець протистояння Отіс – Мадрімов.