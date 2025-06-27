"Тато не хотів, щоб ми поверталися": як Онофрійчук потрапила до збірної під час війни

Українка Таїсія Онофрійчук у 2025 році здійснила справжній фурор у художній гімнастиці. Юна спортсмена стала абсолютною чемпіонкою Європи та вперше за останні 28 років виграла для України "золото" в багатоборстві.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Цей жахливий день для усіх українців Таїсія Онофрійчук зустріла у Києві, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.

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Онофрійчук: Була в істериці, що може початися війна

Таїсія поділилася своїми відчуттями у перші дні війни та розповіла, як її сім'я виїхала до Польщі.

"24 лютого 2022 року ми вже були зібрані, бо рідні казали, що буде війна. Ми ще до цього переїхали до бабусі, бо вона живе на правому березі Києва, щоб міст не переїжджати.

І о 5-й ранку ми прокинулися. Мама щось почула – будить нас і каже: "Почалася війна". Ми з сестрою просто у ступорі були.

До цього я була в істериці, плакала, що може початися війна. Мені мама навіть дала тоді заспокійливе. А коли я прокинулася 24 лютого, то взагалі не зрозуміла, що відбувається – не вірила.

Ми відразу вже о 6-й ранку виїхали. Спершу у Вінницю – у нас там були знайомі. Там теж були тривоги, як і по всій Україні. Потім ми поїхали до Львова, тиждень там були у рідних – після цього виїхали до Польщі. Місяць-півтора я була у Польщі, де теж тренувалася та навчалася", – розповіла гімнастка.

Як відбулося повернення Онофрійчук в Україну

У цей час на неї вийшли тренери збірної України – Ірина Дерюгіна та Ірина Блохіна. Вони зуміли вмовити 13-річну дівчинку повернутися в Україну. Цей момент став переломним у її кар'єрі, адже її тато був проти повернення доньки.

"Тато взагалі не хотів, щоб ми поверталися назад до України, бо тут дуже небезпечно. Зрозуміло, ми всі боїмося. Але ми прийняли таке рішення – мама мене підвезе до кордону і дідусь із бабусею зустрінуть.

Десь за місяць мама та сестра теж приїхали назад до України. Вже на мій день народження (26 травня – 24 Канал) були тут", – додала Онофрійчук.

Ірина Блохіна додала, що у поверненні Таї велику роль відіграв її дідусь. Він зумів заспокоїти рідних та сприяв поверненню онучки.

Виступ Тайсії Онофрійчук на юніорському ЧЄ-2022 / фото з інстаграму гімнастки

Завдяки приїзду в України Таїсія Онофрійчук продовжила тренуватися під керівництвом Ірини Дерюгіної та Ірини Блохіної. Цей фундамент став запорукою тріумфу гімнастки на чемпіонаті Європи-2025.

Раніше ми публікували відео, як Ірина Дерюгіна відреагувала на успіх своєї вихованиці Таїсії Онофрійчук на Євро-2025.