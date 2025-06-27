Багато хто не вірить: Онофрійчук про іноземних гімнастів, які запитують про війну

Абсолютна чемпіонка Європи з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук до міжнародних змагань готується у Києві. Іноземні колеги не здогадуються, що в Україні досі йде війна.

За кордоном спортсмени навіть не уявляють, в яких умовах доводиться тренуватися українським атлетам. Ба більше, дехто з них не знають, що війна в Україні досі триває, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

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Як Онофрійчук реагує на повітряні тривоги у Києві

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук розповіла, як їй складно тренуватися в під час тривог. Та найбільше 17-річна спортсменка хвилюється за своїх рідних, коли перебуває на змаганнях за кордоном.

"У нас у Києві зазвичай уночі тривоги. І весь час вибухи вночі – о першій, третій, п'ятій ночі. Будь-коли.

Одного разу просто біля нашого будинку збили щось – прямо під вікном. Я дуже злякалася. Тремтіла вся. Зараз уже якось трохи звикаю, але все одно дуже страшно під час будь-якої тривоги.

Коли ми за кордоном, то в Києві все одно весь час обстріли. І мені сім'я намагається не розповідати, щоб я не переживала. Але коли я не поруч із рідними, то мені страшніше за них. Я більше переживаю, ніж коли я вдома", – розповіла гімнастка.

За кордоном не вірять, що в Україні йде війна

Гімнастки з інших збірних іноді запитують українок про війну. Вони слабко уявляють, що Росія щодня завдає ударів ракетами та дронами по столиці України.

Чесно скажу, що багато хто не вірить. Є такі, хто питають: "Вас досі бомблять?". Досі бомблять, ще й як, і щодня. Не розуміють, скільки днів у нас займає дорога на кожен старт,

– сказала Онофрійчук.

Нагадаємо, що Таїсія Онофрійчук вперше за останні 28 років здобула "золото" для України в особистому багатоборстві на чемпіонаті Європи. Загалом на рахунку юної гімнастки чотири медалі Євро-2025: окрім "золота", виборола ще одне "срібло" і дві "бронзи".