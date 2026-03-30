Sport News 24 | Росіянка відвернулася спиною, коли лунав гімн України на честь перемоги Онофрійчук
30 березня, 20:07
Микола Брежицький
Основні тези
  • Росіянка у нейтральному статусі відвернулася спиною під час виконання гімну України на нагородженні Таїсії Онофрійчук, що викликало бурхливу реакцію у соцмережах.
  • Інцидент став частиною серії резонансних подій у художній гімнастиці на тлі участі російських спортсменів у нейтральному статусі.

На етапі Кубка світу з художньої гімнастики сталася резонансна сцена під час нагородження Таїсії Онофрійчук. Росіянка у нейтральному статусі демонстративно відвернулася під час гімну України.

Українська гімнастка здобула золото, а церемонія нагородження знову перетворилася на політичний жест. Поведінка суперниці викликала бурхливу реакцію у соцмережах та серед уболівальників, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Обійшла "нейтральних" і взяла ще два золота: Онофрійчук розриває етап Кубка світу в Софії 

Що сталося під час нагородження?

Інцидент стався після чергової перемоги Таїсії Онофрійчук на етапі Кубка світу в Болгарії. 

У фіналі з обручем українка випередила "нейтральну" росіянку Софію Ільтерякову, яка дебютувала на такому рівні. Під час нагородження лунав гімн України на честь перемоги Онофрійчук – росіянка не повернулася обличчям до прапорів у цей час.

Епізод потрапив на відео та швидко розійшовся в соцмережах.

За правилами міжнародних федерацій, нейтральні атлети мають утримуватися від будь-яких демонстративних політичних жестів, однак формально регламент не передбачає чітких санкцій за подібну поведінку під час гімнів інших держав.

Не перший конфлікт з росіянами на подіумі

Ситуація стала продовженням низки резонансних епізодів у художній гімнастиці після допуску російських спортсменів до міжнародних стартів у нейтральному статусі. 

Раніше Таїсію Онофрійчук неодноразово помічали у відмові від спільних фото із суперницями з Росії та Білорусі після церемоній нагородження.

Тоді українська сторона пояснювала таку позицію повномасштабною війною та небажанням демонструвати спортивну "єдність" з представниками країн-агресорів.

Що відомо про Таїсію Онуфрійчук?

  • На першому в цьому сезоні етапі Кубка світу 17-річна українка вибороли чотири золоті медалі з п'яти можливих.
  • На чемпіонаті Європи 2024 року Онофрійчук виграла бронзову медаль у вправі з обручем – це був її перший значний успіх на дорослому рівні.
  • У 2025 році Таїсія здобула історичну перемогу на чемпіонаті Європи, ставши чемпіонкою в особистому багатоборстві – це перше "золото" для України в цій дисципліні за майже три десятиліття.