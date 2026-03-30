Росіянка відвернулася спиною, коли лунав гімн України на честь перемоги Онофрійчук

На етапі Кубка світу з художньої гімнастики сталася резонансна сцена під час нагородження Таїсії Онофрійчук. Росіянка у нейтральному статусі демонстративно відвернулася під час гімну України.

Українська гімнастка здобула золото, а церемонія нагородження знову перетворилася на політичний жест. Поведінка суперниці викликала бурхливу реакцію у соцмережах та серед уболівальників, повідомляє 24 Канал.

Що сталося під час нагородження?

Інцидент стався після чергової перемоги Таїсії Онофрійчук на етапі Кубка світу в Болгарії.

У фіналі з обручем українка випередила "нейтральну" росіянку Софію Ільтерякову, яка дебютувала на такому рівні. Під час нагородження лунав гімн України на честь перемоги Онофрійчук – росіянка не повернулася обличчям до прапорів у цей час.

Епізод потрапив на відео та швидко розійшовся в соцмережах.

За правилами міжнародних федерацій, нейтральні атлети мають утримуватися від будь-яких демонстративних політичних жестів, однак формально регламент не передбачає чітких санкцій за подібну поведінку під час гімнів інших держав.

Не перший конфлікт з росіянами на подіумі

Ситуація стала продовженням низки резонансних епізодів у художній гімнастиці після допуску російських спортсменів до міжнародних стартів у нейтральному статусі.

Раніше Таїсію Онофрійчук неодноразово помічали у відмові від спільних фото із суперницями з Росії та Білорусі після церемоній нагородження.

Тоді українська сторона пояснювала таку позицію повномасштабною війною та небажанням демонструвати спортивну "єдність" з представниками країн-агресорів.

