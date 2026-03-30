Росіянка відвернулася спиною, коли лунав гімн України на честь перемоги Онофрійчук
- Росіянка у нейтральному статусі відвернулася спиною під час виконання гімну України на нагородженні Таїсії Онофрійчук, що викликало бурхливу реакцію у соцмережах.
- Інцидент став частиною серії резонансних подій у художній гімнастиці на тлі участі російських спортсменів у нейтральному статусі.
На етапі Кубка світу з художньої гімнастики сталася резонансна сцена під час нагородження Таїсії Онофрійчук. Росіянка у нейтральному статусі демонстративно відвернулася під час гімну України.
Українська гімнастка здобула золото, а церемонія нагородження знову перетворилася на політичний жест. Поведінка суперниці викликала бурхливу реакцію у соцмережах та серед уболівальників, повідомляє 24 Канал.
Що сталося під час нагородження?
Інцидент стався після чергової перемоги Таїсії Онофрійчук на етапі Кубка світу в Болгарії.
У фіналі з обручем українка випередила "нейтральну" росіянку Софію Ільтерякову, яка дебютувала на такому рівні. Під час нагородження лунав гімн України на честь перемоги Онофрійчук – росіянка не повернулася обличчям до прапорів у цей час.
Епізод потрапив на відео та швидко розійшовся в соцмережах.
За правилами міжнародних федерацій, нейтральні атлети мають утримуватися від будь-яких демонстративних політичних жестів, однак формально регламент не передбачає чітких санкцій за подібну поведінку під час гімнів інших держав.
Не перший конфлікт з росіянами на подіумі
Ситуація стала продовженням низки резонансних епізодів у художній гімнастиці після допуску російських спортсменів до міжнародних стартів у нейтральному статусі.
Раніше Таїсію Онофрійчук неодноразово помічали у відмові від спільних фото із суперницями з Росії та Білорусі після церемоній нагородження.
Тоді українська сторона пояснювала таку позицію повномасштабною війною та небажанням демонструвати спортивну "єдність" з представниками країн-агресорів.
Що відомо про Таїсію Онуфрійчук?
- На першому в цьому сезоні етапі Кубка світу 17-річна українка вибороли чотири золоті медалі з п'яти можливих.
- На чемпіонаті Європи 2024 року Онофрійчук виграла бронзову медаль у вправі з обручем – це був її перший значний успіх на дорослому рівні.
- У 2025 році Таїсія здобула історичну перемогу на чемпіонаті Європи, ставши чемпіонкою в особистому багатоборстві – це перше "золото" для України в цій дисципліні за майже три десятиліття.