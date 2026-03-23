Онофрійчук бойкотувала росіянку і змусила її слухати гімн України

Гімнастка Таїсія Онофрійчук стала переможницею багатоборства і трьох окремих дисциплін на Гран-прі у Марбельї. Під час церемонії нагородження українка промовистим вчинком предемонструвала ставлення до "нейтральних" атлетів з Росії.

На п'єдесталі пошани у вправах зі стрічкою разом з переможницею Онофрійчук опинилася представниця РФ Марія Борисова. Українська гімнастка не погодилася на спільне фото і не привітала росіянку, пише "Трибуна".

Що сталося на Гран-прі з художньої гімнастики в Марбельї?

Таїсія Онофрійчук не лише здобула золото у багатоборстві, але й змогла стати найкращою у окремих вправах з обручем, м'ячем і стрічкою.

Під час однієї з церемоній нагородження українці довелося стояти на п'єдесталі пошани поряд з росіянкою Борисовою, яку допускають на міжнародні змагання у статусі "нейтральної" атлетки.

Онофрійчук не лише змусила представницю країни-агресора слухати український гімн, але й чітко вказала росіянці на її місце: не потиснула їй руку і швидко залишила п'єдестал, щоб не брати участь у спільній фотосесії з Борисовою.

Таїсія Онофрійчук на п'єдесталі пошани Гран-прі у Марбельї – дивіться відео:

Що відомо про Таїсію Онофрійчук?