Малечу не впізнати: феєричний виступ 10-річної Онофрійчук на змаганнях

Наразі українка Таїсія Онофрійчук є однією з найсильніших спортсменок у світовій художній гімнастиці. Та вже шість років тому юна спортсменка демонструвала неймовірні здібності на змаганнях.

Таїсія Онофрійчук прийшла у художню гімнастику у віці семи років. Через три роки майбутня чемпіонка виступала на престижних турнірах та виконувала складні вправи, пише 24 Канал.

Як виглядала у 10-років Онофрійчук?

Ютуб-канал Karinbutan шість років тому опублікував відео виступу юної Таїсії Онофрічук. 10-річна гімнастка змагалася на турнірі "Різдвяні зірочки" у Києві.

Запальний виступ Таїсії у вправах з булавами зірвав оплески глядачів у залі. Вже тоді майбутня чемпіонка виконувала складні елементи, демонструючи крутий рівень.

Відео виступу 10-річної Онофрійчук

Що відомо про гімнастку Онофрійчук?