Ф’юрі хоче побити спаринг-партнера – кого обрав у суперники колишній суперник Усика

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі (понад 90,72 кілограма) Тайсон Ф’юрі може зійтись з доволі неочікуваним суперником. Боксери добре знають одне одного.

Зірковий британський боксер, який минули бій провів у квітні, схоже не збирається робити довгих пауз між поєдинками. Про це повідомив ресурс Boxing News.

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Кого бачать наступним опонентом Ф’юрі?

Цього разу мова йде не про когось з великих імен. Як зазначило джерело, у ринг Тайсон може вийти з 41-річним албанцем Нельсоном Хісою.

Потенційний суперник британця є його спаринг-партнером та має спільного із Ф’юрі промоутера. Рік тому він підписав контракт з компанією Queensberry Promotions Френка Воррена.

Зазначимо, що цей бій може стати частиною підготовки більш відомого атлета до зустрічі з іншим знаковим для англійської публіки представником – Ентоні Джошуа. За повідомленням Netflix, протистояння відбудеться восени.

Що відомо про Тайсона Ф’юрі?

Протягом своєї кар’єри 37-річний боксер у різні часи володів чемпіонськими поясами всіх версій. Свій статус та титул WBC британець втратив у травні 2024-го, коли роздільним рішенням поступився Олександру Усику. У грудні того ж року відбувся реванш, який одностайним вердиктом суддів знову залишився з українцем.

Наразі Ф’юрі та Джошуа ведуть приготування до спільної битви. Зокрема, Ентоні у липні зійдеться з іншим албанцем Крістіаном Пренгою.