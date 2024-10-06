Битву двох топ-зірок надважкої ваги очікує багатомільйонна аудиторія уболівальників боксу. Тайсон Ф'юрі вірить, що рано чи пізно цей бій відбудеться.

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Ф'юрі готовий чекати на бій з Джошуа

За словами "Циганського короля", він готовий чекати на бій з Ей-Джеєм до 50 років та навіть більше.

Це буде цирк, якщо ми не будемо битись. Неважливо, програв він один бій чи 21, він ніколи не втече від "Циганського короля". Йому доведеться битись зі мною. Неважливо, чи йому 49, 42, 50 чи 65 років, ми обов’язково будемо битися. Мені все одно, якщо він не виграє жодного бою протягом 20 років, нам доведеться провести поєдинок для вболівальників,

– заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа у вересні сенсаційно програв Даніелю Дюбуа. Це поставило під сумнів ймовірний бій Ей-Джея з переможцем битви Усик – Ф'юрі.

Зазначимо, що реванш Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика відбудеться в Ер-Ріяді 21 грудня цього року. Перший бій завершився на користь українського чемпіона.