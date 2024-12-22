На кону поєдинку на "Kingdom Arena" три головних титули – WBC, WBO та WBA. Камери зафільмували поведінку "Циганського короля" перед початком бою, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Поведінка Ф'юрі перед боєм

Перед початком поєдинку Тайсон Ф'юрі почав тиснути та намагався словами зачепити Олександра Усика. Однак, український чемпіон не піддався провокаціям "Циганського короля".

Відео поведінки Ф'юрі:

Нагадаємо, що у першому поєдинку в травні 2024 року Олександр Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі за роздільним рішенням суддів. Тоді українець вперше за 25 років став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.