"Він у жалобі": Ф'юрі натякнув на бажаного суперника

Тайсон Ф'юрі прагне цьогоріч після повернення стати триразовим чемпіоном світу з боксу. "Циганський король" назвав одне ім'я – а ще щодо одного вирішив промовчати.

Тайсон не бився з грудня 2024 року, коли вдруге зазнав поразки від Олександра Усика. На трилогію з українцем Ф'юрі, судячи з допису в інстаграмі, не розраховує.

Кого хоче бачити своїм суперником Тайсон Ф'юрі?

Британець відзначив, що спершу потрібно зрозуміти, в яких кондиціях він буде у бою-поверненні. А вже згодом можна думати про те, щоб кинути виклик чинним володарям поясів.

Зокрема під кінець 2026 року Тайсон розраховує отримати файт з Фабіо Вордлі, що володіє титулом WBO, від якого відмовився Усик.

Проте Ф'юрі усвідомлює, що публіка прагне від нього іншого поєдинку. Він відмовився називати ім'я цього спортсмена, оскільки той наразі перебуває у жалобі. Очевидно мова про Ентоні Джошуа.

Довідка. За даними BoxRec, Ф'юрі провів під час професійної кар'єри 37 поєдинків. 34 з них завершилися перемогами, 1 нічиєю з Деонтеєм Вайлдером та 2 поразками від Олександра Усика. Тайсон ніколи не був нокаутований.

Що відомо про майбутнє Ентоні Джошуа?