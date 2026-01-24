"Він у жалобі": Ф'юрі натякнув на бажаного суперника
- Тайсон Ф'юрі планує повернутися на ринг, прагнучи стати триразовим чемпіоном світу, з можливим боєм проти Фабіо Вордлі у 2026 році.
- Ф'юрі натякнув на бажання битися з Ентоні Джошуа, який наразі перебуває у жалобі через трагедію в Нігерії.
Тайсон Ф'юрі прагне цьогоріч після повернення стати триразовим чемпіоном світу з боксу. "Циганський король" назвав одне ім'я – а ще щодо одного вирішив промовчати.
Тайсон не бився з грудня 2024 року, коли вдруге зазнав поразки від Олександра Усика. На трилогію з українцем Ф'юрі, судячи з допису в інстаграмі, не розраховує.
Кого хоче бачити своїм суперником Тайсон Ф'юрі?
Британець відзначив, що спершу потрібно зрозуміти, в яких кондиціях він буде у бою-поверненні. А вже згодом можна думати про те, щоб кинути виклик чинним володарям поясів.
Зокрема під кінець 2026 року Тайсон розраховує отримати файт з Фабіо Вордлі, що володіє титулом WBO, від якого відмовився Усик.
Проте Ф'юрі усвідомлює, що публіка прагне від нього іншого поєдинку. Він відмовився називати ім'я цього спортсмена, оскільки той наразі перебуває у жалобі. Очевидно мова про Ентоні Джошуа.
Довідка. За даними BoxRec, Ф'юрі провів під час професійної кар'єри 37 поєдинків. 34 з них завершилися перемогами, 1 нічиєю з Деонтеєм Вайлдером та 2 поразками від Олександра Усика. Тайсон ніколи не був нокаутований.
Що відомо про майбутнє Ентоні Джошуа?
Джошуа пережив трагедію: в автокатастрофі у Нігерії загинули двоє його друзів та наставників, а сам британець вижив лише дивом.
Через важкий моральний стан Джошуа оголосив родині, що має намір більше не повертатися у профі-ринг.