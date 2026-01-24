"Он в трауре": Фьюри намекнул на желаемого соперника

Тайсон Фьюри стремится в этом году после возвращения стать трехкратным чемпионом мира по боксу. "Цыганский король" назвал одно имя –а еще об одном решил промолчать.

Тайсон не дрался с декабря 2024 года, когда во второй раз потерпел поражение от Александра Усика. На трилогию с украинцем Фьюри, судя по сообщению в инстаграме, не рассчитывает.

Кого хочет видеть своим соперником Тайсон Фьюри?

Британец отметил, что сначала нужно понять, в каких кондициях он будет в бою-возвращении. А уже потом можно думать о том, чтобы бросить вызов действующим обладателям поясов.

В частности, к концу 2026 года Тайсон рассчитывает получить файт с Фабио Уордли, владеющим титулом WBO, от которого отказался Усик.

Однако Фьюри осознает, что публика хочет от него другого поединка. Он отказался называть имя этого спортсмена, поскольку тот сейчас находится в трауре. Очевидно речь об Энтони Джошуа.

Справка. По данным BoxRec, Фьюри провел во время профессиональной карьеры 37 поединков. 34 из них завершились победами, 1 ничьей с Деонтеем Уайлдером и 2 поражениями от Александра Усика. Тайсон никогда не был нокаутирован.

Что известно о будущем Энтони Джошуа?