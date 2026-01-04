Я все ще битимусь, – Ф'юрі оголосив про відновлення боксерської кар'єри

Тайсон Ф'юрі більше року знаходився поза рингом після реваншу проти Олександра Усика. Однак "Циганський король" ухвалив доленосне рішення щодо свого майбутнього у боксі.

Ф'юрі оголосив про повернення на професійний ринг. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм британського боксера.

Що сказав Ф'юрі про повернення на ринг?

Колишній чемпіон світу заявив, що планує знову битися у 2026 році, підкресливши, що його час настав.

2026-й – рік мого повернення. Я був відсутнім деякий час, але час повертатись. Мені 37 років і я все ще битимусь. Немає нічого кращого, аніж бити чоловікам по обличчю й отримувати за це гроші,

– написав Ф'юрі.

Раніше Ентоні Джошуа кинув виклик Ф'юрі після переможного бою із Джейком Полом. Британець хоче битися проти свого земляка.

"Я струсив із себе іржу й не можу дочекатися, щоб увійти у 2026 рік. І якщо Тайсон Ф’юрі настільки серйозний, як він про це говорить, якщо він готовий відкласти твіттер й одягнути рукавиці – нехай виходить і б’ється. Я один із найреальніших хлопців тут, я прийму будь-який виклик. Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок: "Ей Джей це", "Ей Джей те". Зустріньмось в ринзі й поговоримо кулаками", – передає слова Джошуа Netflix Sports.

Що відомо про Ф'юрі?