Ф'юрі підтримав Трампа і закликав його зупинити війни

Британський боксер Тайсон Ф'юрі підтримав президента США Дональда Трампа. Він закликав його припинити усі війни.

Володимир Зеленський прибув до США для зустрічі з Дональдом Трампом. Тайсон Ф'юрі прокоментував візит президента України, пише 24 канал з посиланням на інстаграм "Циганського короля".

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Що сказав Ф'юрі

Британський боксер підтримав нового президента у соцмережах. Він виклав сторіс з Дональдом Трампа після його зустрічі з Володимиром Зеленським.

Давай, Трампе, розберися з цим, малий. Віва Трамп. Зупини війни. Трамп = мир у світі,

– написав Тайсон Ф'юрі.

Нагадаємо, що після двох поразок від Олександра Усика, у січні 2025 року Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри. Однак експерти вважають, що він може повернутися на ринг.