Одіозний Тайсон Ф'юрі нещодавно з'явився у публічному просторі. "Циганський король" завітав на вечір боксу у турецькому Стамбулі, який організувала проросійська IBA на чолі з Умаром Кремльовим.

Колишній британський боксер був головним гостем спортивного шоу від Міжнародної боксерської асоціації. "Жадібне пузо" залюбки ходив поряд з Кремльовим, виступав з різними заявами та насолоджувався проведеним часом, повідомляє 24 канал.

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Ф'юрі зірвало дах після зустрічі з росіянами

Тайсон Ф'юрі у Туреччині заявляв про те, що може повернутись у бокс. "Циганський король" назвав Олександра Усика єдиним суперником, що змусить його здійснити камбек.

Згодом британець повернувся додому та почав здійснювати максимально трешові вчинки. Колишній чемпіон світу заявив, що готовий битись з Усиком 18 квітня 2026 року на "Вемблі".

Після чого Тайсон Ф'юрі опублікував відео з секс-іграшкою. "Циганський король" вирішив зачепити Олександра Усика, одягнувши на свою ляльку маску з обличчям українського боксера.

Ф'юрі показав секс-іграшку з обличчям Усика:

Російське оточення явно вплинуло на Тайсона Ф'юрі під час відпочинку у Стамбулі. Мабуть, на "Жадібне пузо" вплинули російські гроші, адже навряд чи британець безкоштовно б приїждав на турнір, який організував друг Путіна.

На своїй сторінці в інстаграмі Ф'юрі поділився публікацією щодо можливої організації третього бою між Артуром Бетербієвим та Дмитром Біволом в Росії.

Ф'юрі зробив репост анонсу бою Бетербієва – Бівол / Скриншот з інстаграму боксера

Однак, Тайсон Ф'юрі вирішив не те що пробити дно океану, а завітати до жителів Маріанської впадини. "Циганський король" опублікував допис з інформацією про те, що Володимир Путін заборонив Сатаністський храм.

Ф'юрі зробив репост новини про Путіна / Скриншот з інстаграму боксера

Спихнути на те, що Тайсон Ф'юрі необізнаний щодо того, що відбувається в Україні та про війну, яку спричинила Росія, вкрай складно. Британець неодноразово заявляв, що Олександр Усик двічі переміг його саме через політичну ситуацію.

Раніше повідомляли, що Туркі Аль аш-Шейх висловився про повернення Тайсона Ф'юрі у бокс. Чиновник пов'язав камбек "Циганського короля" з Олександром Усиком.