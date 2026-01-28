Українці вболіватимуть за Ф'юрі: Тайсон повертається в ринг боєм з росіянином

Британець Тайсон Ф'юрі обрав першого суперника після чергового відновлення професійної кар'єри. "Циганський король" проведе бій-повернення вдома, у Сполученому Королівстві.

Ф'юрі поки не готовий кинути виклик володарям поясів. Тому спершу проведе поєдинок з росіянином Арсланбеком Махмудовим, повідомив у фейсбук журнал Ring.

Коли Тайсон Ф'юрі повертається в ринг?

Як повідомляє Netflix у мережі X, Ф'юрі та Махмудов визначать сильнішого 11 квітня у Британії, а трансляція бою буде доступна лише на стрімінговому сервісі. Точне місце проведення поєдинку не уточнюється.

Хто такий росіянин, що став суперником Ф'юрі?

Махмудов нібито виступає під канадським прапором, але в усіх записах фігурує як громадянин країни-агресора.

За даними BoxRec, він провів у профі 23 поєдинки, двічі зазнавав поразки нокаутами. До рівня боїв за пояс чемпіона світу не доходив, а у грудні 2023 року втратив шанс стати чемпіоном WBA Intercontinental, поступившись Агіту Кабаєлу.

Останній раз на ринг росіянин виходив у жовтні минулого року проти Девіда Аллена. Судді одноголосно віддали йому перемогу, хоча у двох раундах з Махмудова знімали по одному очку за затримку суперника.

Що казав Ф'юрі про повернення в бокс?