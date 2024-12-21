"Циганський король" прибув "Kingdom Arena", де зустрінеться з українським чемпіоном. Олександр Усик з'явився на території арени раніше, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Ф'юрі з'явився на арені

Тайсон Ф'юрі з'явився на території арени у чорній шкіряній куртці та у зелено-білому спортивному костюмі. "Циганський король" пішов до роздягальні, де буде займатись останніми приготуваннями до поєдинку з Олександром Усиком.

Відео прибуття Ф'юрі на арену:

Цього разу Тайсон Ф'юрі серйозніше підготувався до бою з Олександром Усиком. "Циганський король" заявляв, що планує завершити поєдинок достроково та повернути титули.

Зазначимо, що головний бій вечора боксу в аравійському Ер-Ріяді розпочнеться не раніше, ніж 1:00 ночі 22 грудня за київським часом.