Нещодавно Тайсон Фʼюрі прибув до Саудівської Аравії на реванш з Олександром Усиком. Напередодні бою британець розповів про свої вподобання у телевізійних проєктах, пише 24 канал з посиланням на Express.

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Дивні вподобання Фʼюрі

Боксер зазначив, що взагалі не дивиться нічого про бокс. Він дивився серіал Ван Хельсінг про і втягнувся в нього на п'ять сезонів, по 12 серій за сезон.

Багато бійок, крові, соплі і кишки всюди. Я не дуже цікавлюся нон-фікшн, я люблю фентезі та фантастику. Я живу реальним життям щодня, тому, коли я вмикаю телевізор, я хочу, щоб мене розважали,

– розповів Тайсон Фʼюрі.

Відзначимо, що реванш між Олександром Усиком і британцем відбудеться вже 21 грудня.