"Здатний на все": стало відомо, хто може повернути Ф'юрі у професійний ринг

Тайсон Ф'юрі на початку січня звернувся до вболівальників з коротким повідомлення щодо свого майбутнього. "Циганський король" оголосив про завершення бокерської кар'єри.

Джеймі Мур висловився стосовно британського боксера. Тренер назвав умову, за якої колишній чемпіон світу повернеться у професійний ринг, повідомляє 24 канал із посиланням на Famous Media.

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Хто поверне Ф'юрі у бокс?

Британський тренер Джеймі Мур пригадав заяву Тайсона Ф'юрі, де він назвав умову для повернення у ринг. "Циганський король" хоче отримати 500 мільйонів фунтів стерлінгів за бій з Ентоні Джошуа.

Мур підкреслив, що Ф'юрі буде дурнем, якщо не погодиться битись за таку шалену суму. Спеціаліст також назвав людину, яка зможе заплатити космічні гроші "Циганському королю".

Два роки тому не було людини, яка готова заплатити такі гроші, але зараз Туркі Аль аш-Шейх здатний на все,

– сказав Мур.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі у 2022 році вже оголошував про завершення кар'єри. Проте британський супертяж все-таки повернувся на ринг та провів чотири поєдинки.

В останньому "Циганський король" зазнав поразки від Олександра Усика. Усі судді віддали перемогу українському чемпіону світу з загальним рахунком – 116:112.