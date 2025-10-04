Пенсіонер Ф'юрі приголомшив божевільною заявою про прихильність суддів до Усика
- Тайсон Ф'юрі звинувачує суддів у прихильності до Олександра Усика після двох поразок у 2024 році.
- Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після цих поєдинків і навіть анонсував трилогію з Усиком у 2026 році, що виявилося піаром.
Тайсон Ф'юрі, який на початку 2025 року пішов на пенсію, все ніяк не може прийняти дві поспіль поразки від Олександра Усика. "Циганський король" заговорив про заангажованість суддів.
Із реваншу Усик – Ф'юрі минуло вже більш як дев'ять місяців, але британський ексбоксер досі говорить про несправедливий результат їх протистояння. На думку Тайсона, судді за будь-якого розвитку поєдинку віддадуть перемогу українському боксеру, передає 24 Канал із посиланням на інстаграм Ф'юрі.
Ф'юрі говорить про несправедливість результату бою проти Усика?
Колишній чемпіон світу виклав відео із бою проти Усика, у якому звинуватив суддів у прихильності до українця.
Я теж був здивований. В житті б не подумав, що Усик виграв цей бій. Ось чому ми любимо бокс – все може статися. Навіть коли ти переможеш нокаутом, вони нарахують нічию,
– написав Тайсон.
Раніше Тайсон в інтерв'ю Independent. розповідав, хто скине Усика з олімпу хевівейту.
"Мозес Ітаума винесе з дивізіону всіх старих: Усика, Джошуа, Міллера, Чжана, Ортіса. Усі ці великі імена – вже минуле. Навіть Усика він знищить, бо це молодий проти старого. А старі не можуть тягатися з молодими", – заявляв Ф'юрі.
Як Усик відправив Ф'юрі на пенсію?
- 18 травня та 21 грудня 2024 року відбулись два поєдинки між Усиком і Ф'юрі. Обидва прийняла столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд. В обидвох боях перемогу святкував українець. У першому двобою Олександр переміг за роздільним рішенням, а от у реванші український боксер повністю перебоксував "Циганського короля" (одноголосне рішення).
- Після реваншу Тайсон вчергове пішов на пенсію. Вже після закінчення кар'єри британець несподівано анонсував трилогію із Усиком, яка начебто запланована на квітень 2026 року у Лондоні. Але це був просто піарний хід Ф'юрі, аби привернути увагу преси до своєї персони.
- Тайсон Ф'юрі закінчив кар'єру на статистиці у 34 перемоги (24 – нокаутом), 2-х поразках та одній нічиї у 37-ми боях (дані BoxRec).