Тайсон Ф'юрі, який на початку 2025 року пішов на пенсію, все ніяк не може прийняти дві поспіль поразки від Олександра Усика. "Циганський король" заговорив про заангажованість суддів.

Із реваншу Усик – Ф'юрі минуло вже більш як дев'ять місяців, але британський ексбоксер досі говорить про несправедливий результат їх протистояння. На думку Тайсона, судді за будь-якого розвитку поєдинку віддадуть перемогу українському боксеру, передає 24 Канал із посиланням на інстаграм Ф'юрі.

Читайте також Хто стане наступним суперником Усика: коли та де відбудеться бій

Ф'юрі говорить про несправедливість результату бою проти Усика?

Колишній чемпіон світу виклав відео із бою проти Усика, у якому звинуватив суддів у прихильності до українця.

Я теж був здивований. В житті б не подумав, що Усик виграв цей бій. Ось чому ми любимо бокс – все може статися. Навіть коли ти переможеш нокаутом, вони нарахують нічию,

– написав Тайсон.

Нагадаємо, що нещодавно 16-річна донька Ф'юрі заручилась зі своїм бойфрендом.

Раніше Тайсон в інтерв'ю Independent. розповідав, хто скине Усика з олімпу хевівейту.

"Мозес Ітаума винесе з дивізіону всіх старих: Усика, Джошуа, Міллера, Чжана, Ортіса. Усі ці великі імена – вже минуле. Навіть Усика він знищить, бо це молодий проти старого. А старі не можуть тягатися з молодими", – заявляв Ф'юрі.

Як Усик відправив Ф'юрі на пенсію?