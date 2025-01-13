Британський боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри. Це сталося після поразки від Олександра Усика в реванші.

В ніч на 22 січня у Саудівській Аравії відбувся реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Британський боксер програв українцю одноголосним рішенням суддів.

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Ф'юрі завершив кар'єру

Після другої поразки від Усика, "Циганський король" ухвалив рішення завершити професійну кар'єру, пише 24 канал з посиланням на Ring Magazine.

Привіт усім, я з коротким повідомленням. Я хотів би оголосити про завершення кар'єри з боксу. Це було чудово. Мені подобалася кожна хвилина, і я збираюся закінчити на цьому,

– сказав Тайсон Ф'юрі.

Нагадаємо, що це вже вдруге, коли "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри. Таке вже було у 2022 році, однак він повернувся на ринг заради бою з Дереком Чісорою.