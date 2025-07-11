Не Тайсон: легендарний тренер "Залізного Майка" назвав найкращого боксера в історії

Тедді Атлас є одним з найвидатніших тренерів в історії боксу. Він тренував низку чемпіонів світу, серед яких був і зірковий Майк Тайсон.

Американського спеціаліста попросили назвати найкращого боксера всіх часів. Він довго вагався, проте все ж таки обрав одного, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Тедді Атлас назвав свого улюбленого боксера

Легендарний тренер заявив, що складно виділити номера один. Він зупинив свій вибір на переможці Олімпіади-1976 у першій середній вазі, назвавши його своїм улюбленим бійцем.

Це досить складне питання. Я скажу, що це Шугар Рей Леонард, він був дуже класним боксером, і він змусив мене захоплюватися ним. Він виграв золоту медаль на ОІ-1976 разом з п’ятьма іншими хлопцями з найкращої олімпійської команди всіх часів,

– сказав Атлас.

Зазначимо, що Шугар Рей Леонард двічі ставав переможцем престижного турніру "Золоті рукавиці" у 1973 та 1974 роках. Після тріумфальних Олімпійських ігор-1976 він розпочав професійну кар'єру та ставав чемпіоном світу у п'яти вагових категоріях.

Довідка. На профі-рингу зірковий американець провів 40 боїв. У них він здобув 36 перемог при одній нічиїй та трьох поразках.

Нагадаємо, що напередодні було опубліковано рейтинг найкращих бійців в історії хевівейту. Місце в ньому знайшлося й Олександру Усику.