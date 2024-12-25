В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на ProBoxingFans.

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Атлас назвав головні переваги Усика

Тренер відзначив, що українець робить все справді добре. Він не має жодного слабкого місця.

І найголовніше, найсильніша його риса – це ментальна частина. Він завжди контролює себе. Завжди. Усик заслужив право згадуватися поряд з усіма найкращими хлопцями. Він один із найбільших переможців нашої епохи. Немає нічого, чого б він не робив добре,

– зазначив Теді Атлас.

Нагадаємо, що після другого бою з "Циганським королем" Даніель Дюбуа кинув виклик Олександру Усику та той прийняв його.