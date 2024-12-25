Чотири роки тому пихатий Тайсон Ф'юрі почувався королем хевівейту. Британець володів поясом чемпіона WBC та виключав можливість бою з Олександром Усиком, пише 24 Канал з посиланням на Happy Punch.

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Ф'юрі: чемпіон світу має бути із Заходу

Тоді "Циганський король" назвав українця "ноунеймом". Тайсон заявив, що Усик маловідомий боксер, а тому бій з ним не принесе великих прибутків. Ба більше, Ф'юрі був впевнений, що чемпіон обов'язково повинен бути з Великої Британії або США.

"Він ноунейм. Нікому не цікаво виходити з ним у ринг, він зовсім не приносить грошей. Чому я маю зустрічатися з ним? Я хочу великі поєдинки, які будуть цікаві людям, і цей – точно не один із них.

Він іноземець у західному світі. Чемпіоном світу має бути боксер з Британії або Америки і більше нізвідки. Можливо, в Україні Усик вважається великою зіркою. Але чемпіон світу має бути із Заходу, це так працює в боксі", – казав Ф'юрі 4 роки тому.

Відео, як Ф'юрі не хотів битися з Усиком

Надмірна пихатість зіграла злий жарт з Ф'юрі. Британський велетень двічі поспіль програв боксеру з України.

Олександр Усик довів, що на цей час є найкращим боксером надважкого дивізіону. Саме українець здолав непереможеного велетня, який вважав себе королем хевівейту.