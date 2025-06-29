Англійський форвард Роми Теммі Абрагам мав варіант з продовженням кар'єри в чемпіонаті Росії. Пропозицію відомому нападнику зробив Зеніт.

Футболіст збірної Англії Теммі Абрагам в минулому сезоні на правах оренди грав за Мілан. 27-річний нападник не заходів змінювати Серію А на російський чемпіонат, пише 24 Канал з посиланням на Ніколу Скіру.

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Чому Абрагам відмовився від російського Зеніту

За інформацією інсайдера, Абрагам відхилив пропозицію Зеніту. Нападник розраховує продовжити кар'єру в одному з топових чемпіонатів.

Зазначимо, що права на футболіста належать італійській Ромі. У минулому сезоні нападник на правах оренди захищав кольори Мілана. У складі "россонері" Абрагам забив 10 голів у 44 матчах.

Свою футбольну кар'єру Теммі розпочинав у лондонському Челсі. Разом із "синіми" він став переможцем Ліги чемпіонів-2020/21 та володарем Суперкубка УЄФА.

З Ромою нападник вигравав Лігу конференцій-2021/22. До речі, на груповій стадії турніру римляни двічі перемогли луганську Зорю (3:0, 4:0). Три м'ячі у ворота української команди на свій рахунок записав Абрагам.

Наразі трансферна вартість форварда Роми становить 15 мільйонів євро. На піку кар'єри англієць оцінювався у 50 мільйонів.

Нагадаємо, що у тренерському штабі Зеніту працює зрадник України Анатолій Тимощук. Влітку російський клуб проведе товариський матч проти швейцарського Сьона.