Не стримав емоцій: тенісиста дискваліфікували на турнірі в Італії – відео
- Болгарського тенісиста Александера Донскі дискваліфікували на турнірі в Італії після того, як він влучив м'ячем в обличчя суперника.
- Інцидент стався під час чвертьфіналу італійського Челленджера у парному розряді, що призвело до дискваліфікації Донскі та його напарника Сіддханта Бантхії.
Нещодавно відбувся чвертьфінал італійського Челленджера у парному розряді. Під час матчу стався неприємний інцидент за участі Александера Донскі.
Болгарський тенісист Александер Донскі не зміг стримати емоцій. У підсумку спортсмена та його напарника було дискваліфіковано з турніру, повідомляє 24 канал із посиланням на edgeAI.
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Що накоїв Донскі
Александер Донскі сильно розлютився після програного розіграшу. Тенісист у пориві емоцій влучив супернику м'ячем в обличчя.
Донскі влучив м'ячем в обличчя суперника: дивіться відео
У результаті організатори дискваліфікували Александера Донскі та Сіддханта Бантхію. Під час того, як дует тенісистів намагався відігратись після програного першого сету.