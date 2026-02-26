Інцидент трапився в середу, 25 лютого, під час поєдинку росіянина Андрія Рубльова проти француза Уго Умбера в 1/8 фіналу турніру серії ATP 500 у Дубаї. Про це повідомляє 24 канал.

Дивіться також На Олімпіаді новий скандал: охорона відібрала прапор у 12-річного хлопчика та викинула у сміття

Що сталося на тенісному турнірі?

Під час матчу організатори турніру помітили на трибунах уболівальника з плакатом на підтримку Рубльова.

На банері був зображений прапор Росії, використання якого заборонене на тенісних змаганнях.

У результаті представники служби безпеки відірвали частину плаката з російською символікою та викинули її до смітника.

Рубльов здолав Уго Умбера у трьох сетах і вийшов до чвертьфіналу.

Наступним суперником росіянина стане ще один представник Франції – Артур Ріндеркнеш.

Плакат на трибунах тенісного матчу / Фото РосЗМІ

Які схожі історії вже були з російським прапором?