Инцидент произошел в среду, 25 февраля, во время поединка россиянина Андрея Рублева против француза Уго Умбера в 1/8 финала турнира серии ATP 500 в Дубае. Об этом сообщает 24 канал.
Что произошло на теннисном турнире?
Во время матча организаторы турнира заметили на трибунах болельщика с плакатом в поддержку Рублева.
На баннере был изображен флаг России, использование которого запрещено на теннисных соревнованиях.
В результате представители службы безопасности оторвали часть плаката с российской символикой и выбросили ее в урну.
Рублев одолел Уго Умбера в трех сетах и вышел в четвертьфинал.
Следующим соперником россиянина станет еще один представитель Франции – Артур Риндеркнеш.
Плакат на трибунах теннисного матча / Фото РосСМИ
Какие похожие истории уже были с российским флагом?
На матче Australian Open-2023 между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой болельщики вывесили российский флаг на трибунах, что противоречило ранее объявленной политике "нейтрального статуса" для российских и белорусских игроков, сообщает ABC News.
Это вызвало сильную реакцию украинского посла в Австралии и дальнейшее решение организаторов запретить на турнире флаги России и Беларуси для болельщиков.
Элина Свитолина рассказала, что матчи против российских теннисисток являются для нее настоящим ментальным испытанием из-за постоянного давления. В то же время победы над "беспрепятственными" спортсменками приносят ей особое удовольствие.
Для нее это стимул подниматься в рейтинге и совершенствовать игру, чтобы побеждать российских теннисисток. Она добавила, что это личный вызов и что во время войны играть против них и одерживать победу является ее миссией на корте.