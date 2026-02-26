Російський прапор у смітнику: на турнірі в Дубаї вболівальника змусили викинути триколор
- На тенісному турнірі в Дубаї організатори заборонили використання російської символіки і змусили вболівальника зняти прапор Росії з плаката.
- Інцидент стався під час матчу Андрія Рубльова проти Уго Умбера, а схожі випадки з російським прапором траплялися і на інших турнірах, як Australian Open-2023.
На турнірі в Дубаї організатори заборонили використання символіки країни-агресора. Вони змусили одного з уболівальників зняти прапор Росії з плаката, яким підтримував російського тенісиста.
Інцидент трапився в середу, 25 лютого, під час поєдинку росіянина Андрія Рубльова проти француза Уго Умбера в 1/8 фіналу турніру серії ATP 500 у Дубаї. Про це повідомляє 24 канал.
Що сталося на тенісному турнірі?
Під час матчу організатори турніру помітили на трибунах уболівальника з плакатом на підтримку Рубльова.
На банері був зображений прапор Росії, використання якого заборонене на тенісних змаганнях.
У результаті представники служби безпеки відірвали частину плаката з російською символікою та викинули її до смітника.
Рубльов здолав Уго Умбера у трьох сетах і вийшов до чвертьфіналу.
Наступним суперником росіянина стане ще один представник Франції – Артур Ріндеркнеш.
Плакат на трибунах тенісного матчу / Фото РосЗМІ
Які схожі історії вже були з російським прапором?
На матчі Australian Open-2023 між українкою Катериною Байндль і росіянкою Каміллою Рахімовою вболівальники вивісили російський прапор на трибунах, що суперечило раніше оголошеній політиці "нейтрального статусу" для російських та білоруських гравців, повідомляє ABC News.
Це спричинило сильну реакцію українського посла в Австралії та подальше рішення організаторів заборонити на турнірі прапори Росії та Білорусі для вболівальників.
Еліна Світоліна розповіла, що матчі проти російських тенісисток є для неї справжнім ментальним випробуванням через постійний тиск. Водночас перемоги над "безпрапорними" спортсменками приносять їй особливе задоволення.
Для неї це стимул підніматися у рейтингу та вдосконалювати гру, щоб перемагати російських тенісисток. Вона додала, що це особистий виклик і що в час війни грати проти них і здобувати перемогу є її місією на корті.