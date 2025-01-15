Зірка Мілана побив клубний рекорд, який належав легендарному Мальдіні

У вівторок, 14 січня, відбулися матчі 19 туру італійської Серії А. В одному з них Комо вдома приймав Мілан.

Гості здобули вольову перемогу з рахунком 2:1. Перший гол у складі "россонері" забив Тео Ернандес і це стало історичною подією, повідомляє 24 Канал із посиланням на Squawka.

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Яке досягнення підкорилося

Завдяки цьому взяттю воріт француз став найрезультативнішим захисником Мілана в історії Серії А. Тепер на його рахунку 30 голів.

Він перевершив показник ікони "россонері" Паоло Мальдіні. Легендарний італієць, який закінчив кар'єру у 2009 році, мав у своєму активі 29 забитих м'ячів.

Зазначимо, що для досягнення цієї позначки Тео Ернандесу знадобилося 178 поєдинків, а Паоло Мальдіні – 647.

Довідка. Французький захисник виступає за Мілан з 2019 року. В нинішньому сезоні він провів 24 матчі в усіх турнірах на клубному рівні, в яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти.

Наступний поєдинок "россонері" зіграють 18 січня на виїзді проти Ювентуса. Стартовий свисток пролунає о 19:00.