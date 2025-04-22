Жан Беленюк зустрівся із 13-річним хлопчиком, який рятував людей у Сумах після теракту Росії

Переможець Олімпійських ігор та народний депутат вирішив особисто подякувати Кирилу Ілляшенку за його подвиг. Хлопець став героєм після жахливої атаки на Суми.

13 квітня російські терористи здійснили чергову криваву атаку на цивільне населення України. Ворог запустив дві балістичні ракети по центру Сум, які влучили у скупчення людей.

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Беленюк з героєм

Внаслідок атаки загорівся автобус, а люди всередині виявились заблокованими. Втім героєм тієї ситуації став 13-річний хлопець Кирило Ілляшенко, який врятував кількох людей.

Хлопець сам отримав осколкові поранення, але все одно кинувся допомагати людям у автобусі. Колишній український борець та чинний народний депутат Жан Беленюк особисто зустрівся із Кирилом та його сім'єю, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Беленюка.

Сьогодні мав честь особисто познайомитися з Кирилом Ілляшенком. Хлопцем, який у 13 років зробив неймовірно сміливий вчинок, рятуючи людей під час страшної атаки на Суми. Особливо радий був зустрітися з його батьками! Такий вчинок – не випадковість. Вихованість, внутрішня сила й мужність – результат великої праці батьків і загартування на килимі. Виховання і спорт – це ті основи, з яких виростають люди, здатні змінювати світ навколо,

– йдеться у повідомлення Беленюка.



Жан Беленюк зустрівся із сім'єю Кирила Ілляшенка / фото з телеграм-каналу Беленюка

Відзначимо, що хлопець є вихованцем дитячої-юнацької школи "Факел" та активно займається вільною боротьбою. Наразі Ілляшенко у 8 класі сумської школи №4.

Нагадаємо, що Кирило сам знаходився у тому автобусі, але встиг вистрибнути з нього та розблокувати двері. В результаті атаки росіян постраждало 125 осіб, ще 36 загинули.