Американський боксер пішов на пенсію у статусі чемпіона. "Мисливець" вирішив попрощатись із боксом у віці 38 років, інформує 24 Канал із посиланням на інстаграм Теренса Кроуфорда.
Кроуфорд йде із боксу?
Кроуфорд вчасно пішов на пенсію, не маючи у своєму доробку жодної поразки. При цьому за його спиною 42 перемоги (31 – нокаутом). Теренс виклав фото боксерських рукавиць, які повішані на канати.
Він заявив, що йому вже нічого доводити у професійному рингу, тому настав час красиво піти.
Йду як великий. Мені більше нічого не залишилося доводити,
– написав Теренс.
Що сказав Кроуфорд про закінчення кар'єри?
У своїй прощальній промові Теренс запевнив, що віддав спорту усе, що тільки в нього було. Він боровся із найкращими, змінював вагові категорії та наголосив на ідеальній статистиці проведених боїв без поразок.
Це не прощання з боксом... Це подяка. Дякую моїй родині, моїй команді, моєму місту і вболівальникам, які були зі мною на кожному етапі. Дякую спорту за те, що він сформував мене як особистість,
– сказав Кроуфорд у прощальній промові на своєму ютуб-каналі.
Відео прощальної промови Теренса Кроуфорда
Чому Кроуфорд не пішов на пенсію абсолютним чемпіоном?
14 вересня 2025 року Кроуфорд переміг Сауля Альвареса, відібравши у нього звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.
Однак Теренс недовго пробув у цьому статусі. На початку грудня цього року американець втратив це звання абсолюта через несплату комісійних. Про таку безглузду та раптову втрату чемпіонського титулу повідомило видання The Ring.
Нещодавно було оголошено найкращих боксерів XXI століття. Кроуфорд замкнув трійку лідерів.