Американский боксер ушел на пенсию в статусе чемпиона. "Охотник" решил попрощаться с боксом в возрасте 38 лет, информирует 24 Канал со ссылкой на инстаграм Теренса Кроуфорда.

Вот это да Россияне конфисковали имущество Усика в Крыму, назвав его "сторонником нацистской идеологии"

Кроуфорд уходит из бокса?

Кроуфорд вовремя ушел на пенсию, не имея в своем активе ни одного поражения. При этом за его спиной 42 победы (31 – нокаутом). Теренс выложил фото боксерских перчаток, которые повешены на канаты.

Он заявил, что ему уже нечего доказывать в профессиональном ринге, поэтому пришло время красиво уйти.

Ухожу как великий. Мне больше ничего не осталось доказывать,

– написал Теренс.

Что сказал Кроуфорд об окончании карьеры?

В своей прощальной речи Теренс заверил, что отдал спорту все, что только у него было. Он боролся с лучшими, менял весовые категории и отметил идеальную статистику проведенных боев без поражений.

Это не прощание с боксом... Это благодарность. Спасибо моей семье, моей команде, моему городу и болельщикам, которые были со мной на каждом этапе. Спасибо спорту за то, что он сформировал меня как личность,

– сказал Кроуфорд в прощальной речи на своем ютуб-канале.

Видео прощальной речи Теренса Кроуфорда

Почему Кроуфорд не ушел на пенсию абсолютным чемпионом?