Легендарний Теренс Кроуфорд закінчив кар'єру боксера

Ще одна легенда повішала рукавички на цвях. легендарний Теренс Кроуфорд оголосив про закінчення кар'єри боксера.

Американський боксер пішов на пенсію у статусі чемпіона. "Мисливець" вирішив попрощатись із боксом у віці 38 років, інформує 24 Канал із посиланням на інстаграм Теренса Кроуфорда.

Кроуфорд йде із боксу?

Кроуфорд вчасно пішов на пенсію, не маючи у своєму доробку жодної поразки. При цьому за його спиною 42 перемоги (31 – нокаутом). Теренс виклав фото боксерських рукавиць, які повішані на канати.

Він заявив, що йому вже нічого доводити у професійному рингу, тому настав час красиво піти.

Йду як великий. Мені більше нічого не залишилося доводити,

– написав Теренс.

Що сказав Кроуфорд про закінчення кар'єри?

У своїй прощальній промові Теренс запевнив, що віддав спорту усе, що тільки в нього було. Він боровся із найкращими, змінював вагові категорії та наголосив на ідеальній статистиці проведених боїв без поразок.

Це не прощання з боксом... Це подяка. Дякую моїй родині, моїй команді, моєму місту і вболівальникам, які були зі мною на кожному етапі. Дякую спорту за те, що він сформував мене як особистість,

– сказав Кроуфорд у прощальній промові на своєму ютуб-каналі.

Відео прощальної промови Теренса Кроуфорда

Чому Кроуфорд не пішов на пенсію абсолютним чемпіоном?