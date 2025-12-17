Легендарный Теренс Кроуфорд закончил карьеру боксера
- Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры боксера в возрасте 38 лет без единого поражения, имея 42 победы, 31 из которых нокаутом.
- В прощальной речи он выразил благодарность своей семье, команде, городу и болельщикам, отметив, что ему больше нечего доказывать в боксе.
Еще одна легенда повесила перчатки на гвоздь. легендарный Теренс Кроуфорд объявил об окончании карьеры боксера.
Американский боксер ушел на пенсию в статусе чемпиона. "Охотник" решил попрощаться с боксом в возрасте 38 лет, информирует 24 Канал со ссылкой на инстаграм Теренса Кроуфорда.
Кроуфорд уходит из бокса?
Кроуфорд вовремя ушел на пенсию, не имея в своем активе ни одного поражения. При этом за его спиной 42 победы (31 – нокаутом). Теренс выложил фото боксерских перчаток, которые повешены на канаты.
Он заявил, что ему уже нечего доказывать в профессиональном ринге, поэтому пришло время красиво уйти.
Ухожу как великий. Мне больше ничего не осталось доказывать,
– написал Теренс.
Что сказал Кроуфорд об окончании карьеры?
В своей прощальной речи Теренс заверил, что отдал спорту все, что только у него было. Он боролся с лучшими, менял весовые категории и отметил идеальную статистику проведенных боев без поражений.
Это не прощание с боксом... Это благодарность. Спасибо моей семье, моей команде, моему городу и болельщикам, которые были со мной на каждом этапе. Спасибо спорту за то, что он сформировал меня как личность,
– сказал Кроуфорд в прощальной речи на своем ютуб-канале.
Видео прощальной речи Теренса Кроуфорда
Почему Кроуфорд не ушел на пенсию абсолютным чемпионом?
14 сентября 2025 года Кроуфорд победил Сауля Альвареса, отобрав у него звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
Однако Теренс недолго пробыл в этом статусе. В начале декабря этого года американец потерял это звание абсолюта из-за неуплаты комиссионных. О такой нелепой и внезапной потере чемпионского титула сообщило издание The Ring.
Недавно было объявлены лучшие боксеры XXI века. Кроуфорд замкнул тройку лидеров.