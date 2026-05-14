Лягла під ніж перед новим сезоном: українська біатлоністка перенесла операцію
20-річна біатлоністка Тетяна Тарасюк несподівано повідомила про операцію в міжсезоння. Перспективна українка мала серйозні проблеми з диханням, але вже готується повернутися до тренувань.
Після яскравого юніорського сезону та потрапляння до основного складу жіночої збірної України Тетяна Тарасюк зіткнулася з новим викликом. Спортсменці довелося вирішувати питання не на трасі, а в лікарні, повідомили на сайті Федерації біатлону України.
Що сталося з Тарасюк?
Українська спортсменка розповіла, що перенесла операцію на носі через труднощі з диханням. За словами Тетяни Тарасюк, міжсезоння вона використала насамперед для відновлення здоров'я, а після процедури вже поступово повертається до роботи.
Часу на відпочинок і відновлення після тривалого сезону достатньо – перший збір стартує аж 25 травня. Ми маємо фактично два місяці для власних справ. Мені цього вистачило. Хоча я нікуди не їздила відпочивати, після сезону відчуваю душевний спокій. Займаюся улюбленими хобі та тим, на що не мала часу під час сезону,
– додала біатлоністка.
Великий шанс у дорослій збірній
Тарасюк входить до числа найталановитіших біатлоністок нового покоління України. У сезоні-2026/27 вона опинилася в основному складі збірної після успішних виступів на юніорському рівні, де зокрема здобула золото та срібло на юніорському Євро-2026.
За інформацією "Суспільне Спорт", у новому сезоні з Тарасюк у дорослій команді працюватиме Оксана Хвостенко, яка тренувала біатлоністку на юніорському рівні.
Очікування від роботи з новим тренерським штабом тільки позитивні. Бачу великий прогрес, порівняно з тим часом, коли прийшла в команду. Загалом буду рада працювати з усіма тренерами. Хочу переймати новий досвід і розвиватися далі, – передає слова Тетяни Тарасюк сайт Федерації біатлону України.
Попереду – робота з оновленим тренерським штабом і шанс закріпитися серед еліти українського біатлону.
Українські біатлоністи у минулому сезоні
- Біатлонна збірна України провела не найуспішніший сезон. Чоловіча команда посіла 11-те місце в заліку Кубка націй, а жіноча – 14-те.
- Чоловіча команда втратила одну квоту і наступного сезону зможе заявляти лише 4 спортсменів замість 5.
- Найкращі особисті результати показали: Дмитро Підручний – 7-е місце у гонці переслідування в Обергофі, Віталій Мандзин – 10-е місце у масстарті на Олімпіаді-2026 в Антхольці, та Олександра Меркушина – 14-а в останньому спринті сезону.