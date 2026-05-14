Лягла під ніж перед новим сезоном: українська біатлоністка перенесла операцію

20-річна біатлоністка Тетяна Тарасюк несподівано повідомила про операцію в міжсезоння. Перспективна українка мала серйозні проблеми з диханням, але вже готується повернутися до тренувань.

Після яскравого юніорського сезону та потрапляння до основного складу жіночої збірної України Тетяна Тарасюк зіткнулася з новим викликом. Спортсменці довелося вирішувати питання не на трасі, а в лікарні, повідомили на сайті Федерації біатлону України.

Що сталося з Тарасюк?

Українська спортсменка розповіла, що перенесла операцію на носі через труднощі з диханням. За словами Тетяни Тарасюк, міжсезоння вона використала насамперед для відновлення здоров'я, а після процедури вже поступово повертається до роботи.

Часу на відпочинок і відновлення після тривалого сезону достатньо – перший збір стартує аж 25 травня. Ми маємо фактично два місяці для власних справ. Мені цього вистачило. Хоча я нікуди не їздила відпочивати, після сезону відчуваю душевний спокій. Займаюся улюбленими хобі та тим, на що не мала часу під час сезону,

– додала біатлоністка.

Великий шанс у дорослій збірній

Тарасюк входить до числа найталановитіших біатлоністок нового покоління України. У сезоні-2026/27 вона опинилася в основному складі збірної після успішних виступів на юніорському рівні, де зокрема здобула золото та срібло на юніорському Євро-2026.

За інформацією "Суспільне Спорт", у новому сезоні з Тарасюк у дорослій команді працюватиме Оксана Хвостенко, яка тренувала біатлоністку на юніорському рівні.

Очікування від роботи з новим тренерським штабом тільки позитивні. Бачу великий прогрес, порівняно з тим часом, коли прийшла в команду. Загалом буду рада працювати з усіма тренерами. Хочу переймати новий досвід і розвиватися далі, – передає слова Тетяни Тарасюк сайт Федерації біатлону України.

Попереду – робота з оновленим тренерським штабом і шанс закріпитися серед еліти українського біатлону.

